Niente Frankie: il sabato dei due re sulla pista di Epsom si è risolto in una sconfitta per Dettori e il suo partner, il cavallo English King, favorito nel Derby, la corsa del popolo come la chiamano gli inglesi, mentre quelle dei reali si corrono ad Ascot. English King non si è piazzato: quinto posto per lui. E pure l’aperitivo del Derby, le Oaks, la gara delle femmine, è stato un amaro per Frankie: la sua Frankly Darling è arrivata terza, ha vinto la favorita Love.E’ dal 1999, secolo scorso, che il cavallo che parte dalla posta numero 1 non vince la classicissima. Quell’anno lo fece Oath. Oggi English King, che aveva avuto in sorte lo steccato, era atteso al ribaltone. In una gara sul miglio e mezzo il numero di partenza potrebbe sembrare non decisivo,ma nel pianoro di Epsom, curva stretta (il famigerato Tattenham Corner), corda insolitamente a sinistra, risulta un fattore importante. Lo è stato anche stavolta.­­­Vittoria a sorpresa per Serpentine: il cavallo non aveva mai vinto fino al 27 giugno ed ha subito bissato il successo di una settimana fa al Curragh a Dublino. Faceva parte dello squadrone allenato da Aidan O’Brien ma era uno dei meno quotati del gruppo. I bookmakers lo offrivano a 25 contro 1, mentre all’ultimo momento Dettori era a 100 contro 3. Il fantino di Serpentine, McNamara, ha usato una tattica insolita: ha guadagnato subito moltissime lunghezze ed alla fine la lepre ha beffato i cacciatori che non ce l’hanno fatta a raggiungerlo.“Mi hanno fatto un bel regalo non vendomi dietro” ha sorriso McNamara. “Gli fatto prendere fiato al segnale dei 6 furlongs finali, ma nessuno si è avvicinato, vedevo il deserto dietro di me e ce l’ho fatta”.Tom Marquand, giovane fantino d’avvenire, “scaricato” dall’allenatore di Engilish King per affidare il cavallo a Dettori, si è tolto una piccola soddisfazione. Ingaggiato all’ultimo momento per Khalifa Sat, è arrivato secondo, precedendo così il suo partner abituale. Khalifa Sat era offerto a 50 contro 1, il terzo piazzato, Anhran Na Bfhiann, a 66 contro 1: una tris da vertigine.L’allenatore irlandese ha ottenuto uno storico e irripetibile (salvo virus del futuro) doppio: sia Serpentine che Love, la vincitrice delle Oaks, vengono dalla sua scuderia di Ballydoyle. Con Serpentine ha vinto il suo ottavo Derby di Epsom, un record. Con Love ha vinto le sue ottave Oaks: ma non è un record, perché tale Robson a inizio =ttocento sellà 13 vincitrici di Oaks in 25 anni.Sbagliata la scelta per il Derby (era in sella Mogul che aveva preferito a Serpentine) il fantino Ryan Moore ha fatto la selezione giusta per le Oaks puntando su Love: ha vinto per nove lunghezze! I bookmakers hanno subito tagliato la quota per l’Arc de Triomphe di ottobre a Parigi: Love è scesa da 20 contro 1 a 5 contro 1, lo stesso score di Enable la cavalla con cui Dettori spera di battere il record dello stesso binomio tre volte primo a Longchamp. Fallì l’anno scorso piazzandosi “solo” secondo dopo i successi 2017 e 2018. Enable fa oggi il suo rientro a Sandown Park ed è favorita nelle Eclipse Stakes.Intanto gli ippici inglesi, specie pochi fortunati scommettitori, ammirano Hollie Doyle, la donna fantino: l’altro ieri sull’ippodromo di Wolverhampton ha monbtato sei corse e ne ha vinte quattro, arrivando seconda nelle altre due. Il quadruplo è stato pagato alla quota di 681 contro 1!