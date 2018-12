Super G, Val Gardena: Innerhofer è secondo

La due giorni in Val Gardena è iniziata con un supergigante e con una discesa libera. Per l'Italia occhi puntati su Innerhofer al momentoal secondo posto.



L'azzurro ieri era fiducioso: «La pista è stata leggermente più lenta rispetto a ieri, qualche passaggio è stato leggermente diverso ed ero un pelino stretto di linea. Oggi ho provato a farla in modo diverso rispetto agli ultimi dieci anni. Il pettorale? Non conta». Da domani le gare che contano.