Paris choc: rottura del crociato in allenamento, stagione finita

Lo sci azzurro è sotto shock. Dominik Paris è costretto a chiudere in anticipo la sua stagione e a dire addio alla lotta per la coppa del mondo: il jet azzurro, durante una sessione di allenamento di superG tenuta stamattina a Kirchberg, località a poca distanza da Kitzbuehel, è scivolato in una curva ed è caduto riportando la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e una microfrattura della testa del perone.

Sci, Paris domina nella discesa libera di Bormio: è il suo 4° successo sulla pista dello Stelvio

«La mia stagione finisce qui - ha commentato Paris -. Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c'è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi». Paris - informa la Fisi - rientrerà a casa per un po' di riposo e nei prossimi giorni sarà nuovamente a consulto con la Commissione medica federale.



Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA