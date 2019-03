Inarrestabile Deceuninck-Quick Step, con Stybar conquista la H3 Harelbeke. Quarto posto per Bettiol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un successo per la Deceuninck-Quick Step, che con Zdenek Stybar, in una volata ristretta, conquista la E3 Harelbeke. Il ceco di potenza ha superato Van Aert (Jumbo-Visma)e Van Avermaet (CCC Team) sulla linea del traguardo. Ottimo quarto posto di Alberto Bettiol (EF Education First-Drapac), seguito da Jungels che aveva provato un attacco a 25 chilometri dal finale, con Trentin settimo. La corazzata belga è pronta e dopo aver vinto la Milano-Sanremo con Alaphilippe sabato scorso, adesso si prepara a conquistare le classiche fiamminghe, in questo anno dove la sua superiorità, sembra regnare sovrana in ogni corsa. Per Stybar quello di oggi è il terzo successo della stagione, mentre per la sua Deceunick è il ventesimo in questo 2019.La corsa è stata scossa nel finale proprio dal campione lussemburghese, che si è lanciato all’inseguimento del gruppetto che aveva caratterizzato la fuga di giornata. Una volta raggiunti i battistrada Jungels li ha superati e arrivato sul Karnemelkbeekstraat, aveva già 1’20” di vantaggio. Tutto studiato a tavolino per la Deceuninck Quick Step che con l’attacco di Jungels aveva messo in atto la sua strategia: sfinire gli avversari.Alle sue spalle un gruppetto di primo ordine comandato da Van Avermaet è riuscito a raggiungerlo e con lui Stybar, pronto alla mossa finale. Il Ceco ha attaccato due volte, a 3 chilometri dal finale e poi un chilometro più avanti. Nella volata finale Stybar grazie anche all’aiuto di Jungels, ha avuto la strada spianata e con la potenza che ha sempre caratterizzato le sue volate, si è preso la vittoria sul traguardo di Harelbeke. Le corse proseguiranno in Belgio anche nel fine settimana con la Gent - Wevelgem, che sarà l’antipasto prima del Giro delle Fiandre della settimana successiva.