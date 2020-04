Il Tour de France ha deciso: si correrà dal 29 agosto. A rischio Mondiali ed Europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha deciso le nuove date per il Tour de France e giovedì, nella teleconferenza con l’UCI, la federazione ciclistica internazionale ed Rcs, organizzatrice del Giro d’Italia, le proporrà ufficialmente. Christiandirettore di Aso, vorrebbe la Grand Boucle dal 29 agosto al 20 settembre lasciando invariato il percorso .A questo punto il Giro d’Italia potrebbe partire il 3 ottobre, per concludersi il 25 e a seguire, nel mese di novembre, troverebbe spazio anche la Vuelta di Spagna.Il dubbio resterebbe sulla sovrapposizione dei Campionati Mondiali e gli Europei.Infatti la prova iridata si dovrebbe svolgere dal 20 al 27 settembre ad Aigle-Martigny, in Svizzera, mentre gli Europei a Trento sarebbero dal 9 al 13 settembre.per quanto riguarda le classiche, verrebbero spostate tutte nella prima parte di agosto, utilizzandole così, come gare in preparazione ai grandi giri.1)Sabato 29 agosto: Nice - Nice 170km2)domenica 30 agosto: Nice - Nice 190km3) lunedì 31 agosto : Nice - Sisteron 198km4) martedì 1 settembre: Sisteron - Orcières-Merlette 157km5) mercoledì 2 settembre: Gap - Privas 183km6) giovedì 6 settembre: Le Teil - Mont Aigoual 191km7) venerdì 4 septembre: Millau - Lavaur 168km8) sabato 5 settembre: Cazères - Loudenvielle 140km9) domenica 6 settembre: Pau - Laruns 154kmLunedi 7 settembre: riposo10) martedì 8 settembre : Ile d'Oléron - Ile de Ré 170km11) mercoledì 9 settbre: Châtelaillon-Plage - Poitiers 167km12) giovedì 10 settembre: Chauvigny - Sarran 218km13) venerdì 11 settembre: Chatel Guyon - Puy Mary 191km14) sabato12 settembre: Clermont-Ferrand - Lyon 197km15) domenica 13 settembre: Lyon Grand Colombier 175Lunedì 14 settembre: riposo16) martedì 15 settembre: La Tour du Pin - Villard de Lans 164km17) Mercoledì 16 settembre: Grenoble - Méribel (Col de la Loze) 168km18)Giovedì 17 settembre : Méribel - La Roche sur Foron 168km19) Venerdì 18 settembre: Bourg en Bresse - Champagnole 160km20)Sabato 19 settembre: Lure - La Planche des Belles Filles (CLM individuel) 36km21)Domenica 20 settembre : Mantes-La-Jolie - Paris 122km