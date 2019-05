Coni, Malagò: «Mai risultati così alti per il nostro sport come negli ultimi cinque anni»

Promosso lo sport italiano, soprattutto nell'ultimo quinquennio. Il bilancio è di Giovanni Malagò. «In 105 anni di storia del Coni non ci sono mai stati risultati sportivi così di livello come negli ultimi cinque. Ci può essere il singolo sport che è andato meglio o peggio, ma il 2018 è stato un record assoluto in termini olimpici». Lo ha detto il presidente del Coni all'audizione in Commissione Cultura della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in materia di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione. «Certo, se poi l'opinione pubblica si concentra sulla mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio, allora è stato un dramma», ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA