Gli All Blacks ripartono da Ian Foster: il nuovo allenatore firma per due anni

Ladel rugby volta pagina. Il vice allenatore degli, è stato promosso al ruolo di capo allenatore della nazionale “tutta nera”. «Il Board della NZR ha ratificato la nomina di Ian Foster a nuovo Head Coach degli All Blacks dal 2020», ha dichiarato Brent Impey, presidente del New Zealand Rugby (NZR). Il 54enne tecnico, che ha lavorato come vice capo allenatore insieme aper otto anni, è stato scelto dopo un «lungo e solido processo di selezione». La decisione finale è stata tra Foster e Crusaders. «Porta al ruolo un'esperienza internazionale di livello internazionale, un team di coaching incredibilmente forte, e pensiamo che farà un lavoro eccezionale», ha aggiunto Impey.Foster è stato nominato per due anni e sarà affiancato da altri quattro allenatori, che devono ancora essere annunciati. Foster ha dichiarato di sentirsi «veramente privilegiato e onorato di avere questa opportunità e non vedo l'ora di guidare la squadra nel prossimo capitolo di quello che è un lascito notevole». L'ex giocatore di Waikato è stato assistente di Hansen dal 2012, dopo aver allenato i Super Rugby's Chiefs per sette anni.