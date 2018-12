Boxe, Guido Vianello dopo la vittoria a New York: «L'America è un sogno. Ora voglio il titolo mondiale»

Al Madison Square Garden, per il suo debutto nei professionisti, indossava una maschera da gladiatore. Una metafora della sua carriera: il gigante buono (1.98 metri per 105 chili), che quando sale sul ring diventa una macchina da guerra. Guido Vianello, questo 24enne della Montagnola con un passato da tennista, arrivato al pugilato per caso, a 15 anni, negli States c'è andato per fare il gladiatore. Ha le idee molto chiare, nonostante l'età. Via dai carabinieri, addio uniforme, addio anche alle Olimpiadi, si inizia una nuova vita: su di lui ha scommesso Bob Arum, uno che organizzava gli incontri di Muhammad Alì ma anche le sfide tra Marvin Hagler e Sugar Ray Leonard o tra Evander Holyfield e George Foreman.



