Guido Migliozzi è ancora nelle posizioni di vertice dopo il secondo giro del 151° Open Championship di golf, ultimo major stagionale. Sull’insidioso percorso del Royal Liverpool, disturbato da un fastidioso vento, il nostro portacolori si conferma in 11ma posizione, grazie al +1 di giornata dopo il -2 del primo giro. Il gioco di Migliozzi è stato regolarissimo fino alla buca 14: tutti par; poi i bogey alla 16 e alla 17 prima di rifarsi con un provvidenziale birdie al par 5 della 18. Portare a casa un buon risultato è fondamentale perché, unito a un ottimo finale di stagione, farebbe alzare nuovamente le quotazioni per una chiamata nel team europeo di Ryder Cup che a fine settembre affronterà lo squadrone americano al Marco Simone. Migliozzi lo sa bene e farà del tutto per centrare l’obiettivo. Purtroppo, sul fronte Francesco Molinari non arrivano segnali confortanti. Dopo il +2 del primo giro, un pesantissimo 75 (+4) lo ha messo fuori dal taglio, il sesto di fila. Weekend negati in tutti e 4 i major. Davvero inspiegabile per un giocatore della sua classe. Ma il golf sa essere crudele come pochi altri sport. Allo stesso tempo offre sempre occasioni di riscatto. Bisogna coglierle.

Detto dei due azzurri, è giusto celebrare il vero grande protagonista di questo Open Championship: l’americano Brian Harman. Il mancino di 36 anni, nato a Savannah in Gorgia, guida la classifica con distacco. Dopo il primo giro chiuso a -4, nel secondo ha dato una decisiva accelerata consegnando uno score di 65 (-6) per un totale di -10. Alle sue spalle Tommy Fleetwood, rimasto a -5, al terzo posto l’austriaco Sepp Straka con -4.

Tutti lontanissimi. Nessun guadagno consistente per Rory McIlroy che con il -1 di giornata occupa l’11ma posizione, la stessa di Migliozzi. Le domande a questo punto sono tante: riuscirà Harman a reggere questo ritmo? Saprà tenere sotto controllo adrenalina ed emozioni? Mancano ancora 36 buche. Tutto può succedere. A favore di Harman, che – va detto- sta giocando un golf straordinario, giocano due precedenti. Il suo totale attuale di colpi è 132, uguale a quello che dopo due giri avevano, qui al Royal Liverpool, Tiger Woods nel 2006 e Rory McIlroy nel 2014; entrambi alla fine sollevarono la Claret Jug. A sfavore, invece, lo Us Open 2017, quando dopo tre giri era in testa, ma fallì nell’ultimo e si ritrovò battuto da Brooks Koepka. L’esperienza, però, insegna, soprattutto quando la mente gioca brutti scherzi: . Staremo a vedere. Ora, intanto, dovrà vedersela dagli attacchi che gli riserverà il moving day. Il venerdì è il giorno in cui, messo al sicuro il taglio, la maggior parte dei giocatori va all’attacco per insidiare quelli delle prime posizioni, i quali, invece, tendono a non compromettere quanto di buono fatto fino al quel punto.

Rientrato in extremis nel taglio, con un eagle spettacolare alla 18, il campione uscente Cameron Smith, l’Open Championship ha fatto tante vittime illustri: da Collin Morikawa a Tony Finau, da Justin Rose a Shane Lowry, da Dustin Johnson a Justin Thomas. Sui links la vita è dura.