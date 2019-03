WGC Match Play, per Molinari ottavi vicini dopo aver battuto Olesen

Francesco Molinari ha battuto il danese Thorbjorn Olesen (4/3) nel secondo turno di gara e ha messo una seria ipoteca sull'accesso agli ottavi di finale nel WGC-Dell Technologies Match Play, secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, il minicircuito mondiale, le cui gare sono di livello successivo solo ai major. Sul percorso dell'Austin CC, ad Austin nel Texas, l'azzurro, che nella prima giornata ha travolto il giapponese Satoshi Kodaira (5/4), dalla terza alla settima buca ha infilato un eagle e tre birdie e ha preso un vantaggio di 4 up risultato poi decisivo nell'economia del gioco. Il danese ha comunque provato a reagire e ha accorciato per tre volte le distanze, ma il torinese lo ha prontamente contrato nelle tre occasioni e alla 15ª ha chiuso il match. Nel primo turno Olesen ha avuto ragione di Webb Sompson per 2/1. Nell'altro incontro del gruppo Satoshi Kodaira e Webb Simpson hanno pareggiato. In classifica Molinari ha quattro punti, Olesen p. 2, Kodaira e Simpson p. 1. Gli ultimi due sono già eliminati. Nella terza giornata: Molinari-Simpson; Kodaira-Olesen.



Negli altri gironi spiccano alcune eliminazioni eccellenti e la situazione difficile in cui si è messo Tiger Woods, sconfitto da Brandt Snedeker (2/1). A questo punto per passare il turno deve battere Patrick Cantlay (4/2 su Aaron Wise) e sperare in una sconfitta di Snedeker contro Wise. Sono irrimediabilmente fuori Jason Day (4/3 da Henrik Stenson), Phil Mickelson (1 up da Jim Furyk) e Bubba Watson, campione in carica (2/1 da Billy Horschel), tutti con due sconfitte. Quasi sicuri dell'accesso agli ottavi Rory McIlroy (3/2 su Justin Harding) e Sergio Garcia (5/4 su Andrew Putnam), ancora in bilico Jordan Spieth (3/2 su Kevin Na), mentre Jon Rahm, battuto da J.B. Holmes (2/1), si giocherà tutto contro Matt Kuchar (6/4 su Si Woo Kim), così come Justin Rose (pari con Eddie Pepperell) che avrà lo scontro decisivo con Gary Woodland (1 up su Emiliano Grillo). Al torneo sono stati ammessi i primi 64 del world ranking, a scalare oltre per compensare le defezioni (Rickie Fowler e Adam Scott tra i primi 30), che competono a eliminazione diretta, I concorrenti sono stati divisi in 16 gruppi di quattro (teste di serie i primi 16 del ranking) e si affrontano in un girone all'italiana, ossia ognuno incontra gli altri tre, con classifica a punti. Al termine i 16 vincitori di ciascun raggruppamento saranno ammessi agli ottavi che si svolgeranno insieme ai quarti sabato 30 marzo, con semifinali e finali per primo e terzo posto domenica 31 marzo. Tutti i match play si effettuano su 18 buche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA