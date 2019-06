Golf, svolta rosa anche in Scozia: si alle donne

Svolta rosa nel golf anche in Scozia. Per la prima volta dopo 275 anni di storia le donne potranno essere ammesse al Muirfield Golf Club, uno dei grandi teatri del green. Nel club elitario e dalla storia ultracentenaria (fondato nel 1744) nei pressi di Edimburgo, dal 1ø luglio 12 donne entreranno a far parte di un circolo esclusivo e, fino a oggi, aperto solo agli uomini. «È un avvenimento epocale -dice Alistair Campbell, capitano della Honorable Company of Edinburgh Golfers- e sono entusiasta di dare il benvenuto alle nostre nuove socie che d'ora in avanti condivideranno con noi i grandi valori e le tradizioni del circolo». Il cambio di passo è arrivato però dopo le avvisaglie dell'R&A che, attraverso l'ad Martin Slumbers, nel 2016 ha escluso al circolo la possibilità di ospitare l'Open Championship (il major del golf già andato in scena per sedici volte a Muirfield) -per il presente e il futuro- in caso di «niet» alle donne. Dopo una doppia votazione, l'ultima nel 2017, ha approvato con l'80,2% di voti a favore l'avvento del gentil sesso all'interno della Club House. Prima l'Augusta National, ora il Muirfield GC. Continua la rivoluzione rosa del golf.

