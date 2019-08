Golf, il sogno di Michelle Liu: esordio a 12 anni al fianco delle big

A dodici anni, nove mesi e sei giorni, Michelle Liu si prepara a diventare la più giovane giocatrice di sempre a disputare il CP Women's Open, torneo LPGA Tour al via oggi ad Aurora, in Canada. Bruciando così il precedente primato di Brooke Henderson, campionessa in carica, che fece il suo esordio nel torneo nel 2012, quando aveva solo quattordici anni. «Non vedo l'ora di scendere in campo - la gioia della Liu - al fianco di avversarie formidabili che ho sempre seguito fin da piccola». La Liu ha cominciato a giocare a golf all'età di 6 anni. Qualificandosi al CP Women's Open dopo aver raccolto un 12/o posto nel Canadian Women's Amateur Championship lo scorso luglio. Quello della golfista cresciuta a Vancouver non sarà comunque il record assoluto. Fu infatti la statunitense Beverly Klass a frantumare ogni primato nel 1967 quando, a soli 10 anni, 7 mesi e 21 giorni, riuscì nell'impresa di partecipare allo US Women's Open.

© RIPRODUZIONE RISERVATA