Ryder Cup, si giochera a Roma da venerdi 29 settembre a domenica 1 ottobre 2023

La Ryder Cup di Roma si giocherà da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2023. Queste le nuove date della sfida tra Europa e Stati Uniti, posticipata dal 2022 al 2023 a causa dello slittamento per il covid dal 2020 al 2021 della Ryder Cup americana. Il grande appuntamento della Capitale andrà in scena al Marco Simone Golf & Country Club. La notizia arriva a due giorni dall'inizio del 77ø Open d'Italia in programma a Pozzolengo (Brescia). La Ryder Cup italiana sarà preceduta dalla Solheim Cup (la Ryder al femminile) che verrà disputata vicino a Malaga una settimana prima.

