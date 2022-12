Golf, continua la “Road to Rome 2023”. Sabato 11 dicembre open-day al Marco Simone

Continua la “Road to Rome 2023” con le iniziative di avvicinamento alla Ryder Cup e allo sport del Golf. Un nuovo appuntamento, dedicato agli appassionati, prenderà il via sabato 11 dicembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Da una parte una Pro-Am, all’insegna dell’inclusione sociale, che vedrà 20 squadre dare spettacolo (ognuna composta da un professionista e tre dilettanti), dall’altra un Open Day aperto ai neofiti (dalle ore 10:30 alle 15:30, previa registrazione al seguente link) che vorranno scoprire da vicino la magia di uno sport coinvolgente e aggregante, che si rivolge alle famiglie e ai bambini. Ospite d’eccezione, il trofeo della Ryder Cup, competizione che prenderà il via tra meno di dieci mesi proprio al Marco Simone.