Golf, Road to Rome: alunni a lezione degli azzurri

I sogni di Renato Paratore tra Ryder Cup 2022, major e Open d'Italia. Ma soprattutto il sorriso e il divertimento dei bambini. Dal banco di scuola al green a lezione dai ragazzi della Nazionale italiana di golf. Il primo evento 2019 della «Road to Rome 2022», andato in scena al Marco Simone Golf & Country Club, s'è trasformato in uno show. Oltre cento alunni del IV Municipio e del Comune di Guidonia Montecelio (Roma), sotto le direttive dello staff azzurro, tra swing e putt hanno conosciuto il mondo del golf. Dall'idolo Francesco Molinari al campione senza tempo Tiger Woods. Tra lo stupore dei presenti, i piccoli studenti hanno ricordato le imprese del fuoriclasse torinese e i successi del californiano. Appena stipulato, l'accordo triennale tra la Federazione italiana golf, il Ministero dell'Istruzione e il Credito Sportivo per portare il green nelle scuole è stato, di fatto, messo subito in atto. Con i giocatori delle squadre nazionali della FIG che hanno raccontato ai giovani esperienze, gioie e sacrifici sul green. Alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Guidonia Michel Barbet. Anche due big come Diana Luna (prima proette italiana a qualificarsi per la Solheim Cup, la versione al femminile della Ryder) e Renato Paratore hanno svolto un ruolo fondamentale nella kermesse. Con la Luna (adesso nel doppio ruolo di giocatrice-allenatrice) che ha parlato anche della sfida tra Usa ed Europa del 2022: «Sarà un'opportunità unica per tutto il Paese». E Paratore che ha svelato il suo grande sogno: «Giocarla al fianco di 'Chiccò Molinari e contro il mio mito, Tiger Woods». Non solo. Perché l'atleta capitolino ha parlato anche degli obiettivi presenti, tra questi «la qualificazione a un major e il desiderio di vincere l'Open d'Italia 2019 (10-13 ottobre all'Olgiata GC di Roma) davanti al 'miò pubblico». A soli 22 anni Paratore s'è trasformato in un punto di riferimento per tanti atleti della Nazionale, che nel corso dell'allenamento hanno chiesto al player romano consigli e tecniche. Una vera festa di sport al Marco Simone, dove tra pochi anni si celebrerà la sfida super tra Stati Uniti e Vecchio Continente.

