Golf, progetto Ryder Cup 2022: presentato il progetto Golf è Donna

Coinvolgere l’universo femminile nel Progetto Ryder Cup 2022, dimostrando che il golf è uno sport adatto anche alle esigenze delle donne. Con Golf è DONNA, la Federazione Italiana Golf, in partnership con Susan G. Komen Italia e con il patrocinio di CONI e R&A, dà inizio a un nuovo percorso. L’obiettivo è far crescere il numero delle giocatrici (25% dei tesserati nel 2018) con una serie di iniziative studiate appositamente per il mondo femminile da sviluppare nei Golf Club Punti ROSA. Sullo sfondo i numerosi successi delle giovani promesse della Nazionale Italiana Dilettanti Femminile con atlete che sanno conciliare brillantemente i risultati sportivi e il percorso di studio grazie al supporto a 360 gradi della FIG.La conferenza stampa all’Olgiata Golf Club (sede di gara del 76°Open d’Italia dal 10 al 13 ottobre) - moderata da Pierluigi Pardo – ha illustrato gli obiettivi del progetto pilota Golf è DONNA alla presenza di Franco Chimenti (Presidente FIG e Vicepresidente vicario CONI), Alessandra Sensini (Vicepresidente CONI), Maria Amelia Lolli Ghetti (Vicepresidente FIG), Gian Paolo Montali (Direttore Generale Progetto Ryder Cup 2022), Giovanni Sernicola (Presidente Olgiata Golf Club), Stella Coppi (Vice Presidente Olgiata Golf Club), Riccardo Masetti (Presidente Susan G. Komen Italia), Rita Menta (Testimonial Donna in Rosa e ideatrice Golf for the Cure). Tra le Autorità in platea, Lorenza Bonaccorsi, Assessore Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio.In rappresentanza del settore agonistico femminile, hanno raccontato la propria esperienza sul campo Diana Luna, prima proette italiana ad aver disputato la Solheim Cup (la Ryder Cup femminile) e allenatrice della Squadra Nazionale Professionisti; Roberto Zappa, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Femminile Dilettanti e le giovani azzurre Alessandra Fanali, atleta dell’Arizona University e tesserata per il Marco Simone Golf & Country Club e Francesca Fiorellini, tesserata per l’Olgiata GC.