Golf, presentato al Coni l'Open d'Italia. Da McIlroy a Molinari: passerella di campioni. Malagò: "L'apoteosi sarà alla Ryder Cup"

Tutto pronto per il via della 79° edizione dell'Open d'Italia di golf. L'evento, inserito nel calendario del DP World Tourche, si disputerà dal 15 al 18 settembre 2022 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) che torna campo della manifestazioni dopo le edizioni del 1994 e del 2021. Questa mattina, nella Capitale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione nel Salone d'onore del Coni. Alla presenza di Nicola Zingaretti (presidente della regione Lazio) Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comunpe di Roma), Gian Paolo Montali (direttore generale del Progetto Ryder Cup 2023) e Filippo Celli (golfista azzurro), a fare gli onori di casa c'è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò che ha già proiettato i riflettori sulla prossima Ryder Cup. La sfida tra Vecchio Continente e Usa sarà ospitata infatti sul circuito del Marco Simone tra poco più di un anno: «La Ryder Cup a Roma nel 2023 è un evento che ci dà un prestigio sportivo a dir poco mostruoso a livello mondiale. Oggi si parla dell'Italia grazie a questa grande manifestazione. L'Open d'Italia è figlio della candidatura della Ryder. Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, è un grande uomo e un visionario. Qui c'è un cammino che si chiude oggi, ma avrà l'apoteosi nell'evento del prossimo anno». Il torneo si giocherà su 72 buche (18 al giorno). Dopo i primi due giri resteranno in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto.

Passerella di campioni

I campioni internazionali si contenderanno un montepremi complessivo di 3 milioni di euro. È dello scorso agosto la notizia della partecipazione di Rory McIlroy (che ha recentemente conquistato la FedEx Cup) ma tra le stelle dello sport non mancheranno neppure Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick, Luke Donald, Nicolai Højgaard (detentore del titolo), Tyrrell Hatton, Thomas Bjorn e Thorbjorn Olesen. Tra gli italiani ci saranno Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Renato Paratore e Filippo Celli, che si prepara al debutto da professionista. «È un momento felie per il golf azzurro. Abbiamo appena vinto l'Eisenhower Trophy per la prima volta, è stato un successo strepitoso, ci ha proiettati nella storia. Tanti campioni parteciperanno all'Open d'Italia anche per conoscere i campi della Ryder Cup 2023: saremo al centro di tutto, sarà un'apoteosi», ha dichiarato Franco Chimenti.

La Regione Lazio centro del golf italiano

Per l’ottava volta, l’Open d’Italia si giocherà nel Lazio. Sull'evento si è espresso anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: «Insieme abbiamo costruito politiche ed eventi che nessuno immaginava. Abbiamo messo in campo una visione a lungo termine e grandi investimenti producendo un evento sportivo di levatura mondiale. Roma può diventare una sede fondamentale per il golf italiano e internazionale».