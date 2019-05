PGA Championship, Tiger Woods torna in campo per la sedicesima in un Grande Slam

Tiger Woods torna in pista, A Bethpage per mettere nel mirino la sedicesima vittoria in un torneo del Grande Slam. Prima l'arrivo del suo yacht a Oyster Bay, quindi la medaglia presidenziale della libertà ricevuta nel giardino delle Rose della Casa Bianca da Donald Trump. E ora il primo allenamento sul campo che ospiterà, la prossima settimana (16-19 maggio), il secondo major 2019. Concentrazione massima per il campione californiano, che non ha perso tempo e, ad una settimana esatta dall'inizio del PGA Championship, è già sul percorso del Bethpage Black per mettere a punto tattiche e strategie in vista dell'appuntamento show che si terrà nella contea di Nassau. Su un campo dove Woods ha già vinto lo US Open 2002 superando, di tre colpi, uno dei suoi grandi avversari di sempre: Phil Mickelson. Quell'anno - la curiosità - Woods conquistò anche, per la terza volta in carriera (oggi siamo a quota cinque), il Masters Tournament.

