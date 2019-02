Golf, Paratore: «Sogno la Ryder Cup 2022 con Molinari e Woods

Il sogno di giocare la Ryder Cup 2022 al fianco di Francesco Molinari e contro il mito di sempre: Tiger Woods. Renato Paratore, dal «Marco Simone Golf & Country Club» di Guidonia Montecelio, svela gli obiettivi per il presente e il futuro. «Quest'anno -le parole del giocatore capitolino- voglio assolutamente qualificarmi per un Major». Presente al circolo della famiglia Biagiotti per il primo evento 2019 della «Road to Rome», Paratore non nasconde la propria ambizione. «Ho cominciato la stagione col piede giusto e ora voglio migliorare. Giocare la Ryder con Chicco e contro Woods sarebbe stupendo. Sognare non costa nulla». Per il 22enne romano questo può essere l'anno della svolta. Il direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, ha scommesso su di lui. «Sono contento - rivela Paratore - che Montali abbia puntato su di me. Avere la sua fiducia e quella di tutta la Federazione è importante. Lo ringrazio». Nel 2018 la vittoria è sfumata per un soffio al Porsche European Open di Amburgo, dove Paratore ha chiuso al secondo posto. «Spero di rifarmi, magari all'Open d'Italia(10-13 ottobre all'Olgiata Golf Club di Roma, ndr). Vincere, davanti al 'miò pubblico, sarebbe speciale».

