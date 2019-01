Golf, l'ex presidente Obama vince la sfida con il campione del football ​Fitzgerald

Sfida a colpi di birdie tra Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, e Larry Fitzgerald, star degli Arizona Cardinals, squadra di football americano della NFL. Il match, tra due grandi appassionati del green, è andato in scena a Juno Beach (Florida) alla presenza, tra gli altri, di Jimmy Dunne e Glenn Hutchins (uno dei proprietari dei Boston Celtics, NBA). «Sto giocando con il 44/o presidente della storia degli States - la rivelazione di Fitzgerald - e ho appena imbucato un eagle». Ma il match è stato vinto da Obama (in coppia con Dunne), che ha dimostrato grande feeling con il green.

