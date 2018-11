Nedbank Challenge, Westwood vince in rimonta

Con una rimonta show nell'ultimo round Lee Westwood beffa Sergio Garcia e conquista il Nedbank Challenge di golf. Ventiquattresima vittoria in carriera sull'European Tour per il britannico che a 45 anni continua a stupire sul green. «Sono davvero felice - la gioia tra le lacrime dell'inglese -, alla mia età non sai mai per quanto tempo potrai ancora competere a questi livelli. È un successo che vale doppio». Il player di Workshop con 273 (-15) trionfa in Sudafrica nel penultimo evento 2018 delle Rolex Series superando al fotofinish (con un parziale di 64, -8, caratterizzato da 6 birdie e un eagle) Garcia (2/o con 276, -12), che dopo aver dominato per tutto il torneo cede nel finale ed è costretto ad accontentarsi di una medaglia d'argento. Terzo posto per Louis Oosthuizen (277, -11). A Sun City ancora un buon risultato per Andrea Pavan, 11/o (285, -3) e appena fuori dalla Top 10. L'azzurro chiude davanti a Rory McIlroy (21/o con 287, -1) e Renato Paratore (27/o, 288, par).

© RIPRODUZIONE RISERVATA