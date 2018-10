Golf, Molinari: «Voglio vincere la Race to Dubai»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vincere la Race to Dubai è il mio obiettivo, farò di tutto per riuscirci». Dopo i successi raccolti in un 2018 indimenticabile a Francesco Molinari manca solo la ciliegina sulla torta: diventare il miglior giocatore dell'anno sull'European Tour. Il piemontese, già leader dell'ordine di merito, con una vittoria nel WGC-HSBC Champions di Shanghai (al via domani) metterebbe una seria ipoteca sul titolo. In un torneo che l'azzurro ha già vinto nel 2010 al termine di un match show con Lee Weestwood, all'epoca leader mondiale. «Ovviamente ho grandi ricordi di questo torneo - le parole del 35enne torinese -. Non vedo l'ora di scendere in campo. Questo è stato un anno incredibile, vorrei concluderlo al meglio. Darò il massimo, giorno dopo giorno, e domenica vedrò cosa sono stato in grado di fare. Sarà un torneo emozionante, con avversari davvero forti». Dall'amico Tommy Fleetwood (vincitore della Race to Dubai 2017) a Patrick Reed, passando per Rory McIlroy. «Chicco» Molinari in Cina dovrà guardarsi le spalle soprattutto da questi 3 inseguitori.