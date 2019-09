Golf, Molinari di nuovo fuori dalla top 10

Francesco Molinari esce nuovamente dalla top 10 del ranking mondiale del golf. L'azzurro, ora 11/o con 6.0440 punti, è stato scavalcato dall'americano Bryson DeChambeau, decimo con 6.0448. È questa l'unica variazione tra i primi dieci player della classifica mondiale con il campione azzurro e DeChambeau che, ormai da due settimane, senza nemmeno giocare, continuano ad avvicendarsi tra sorpassi e controsorpassi per effetti e criteri dell'Official world ranking. L'Italgolf riporta però tre giocatori tra i primi 100. Con Molinari e Andrea Pavan (sempre 73/o) ecco anche Guido Migliozzi. Il vicentino, grazie al 7/o posto nel Porsche European Open (torneo del massimo circuito continentale) di Amburgo, è passato dalla 105/a alla 98/a piazza. Balzo in avanti anche per paul Casey. Con il successo in Germania il britannico è volato in 14/a posizione alle spalle del connazionale Tommy Fleetwood, suo grande avversario anche nella corsa alle qualificazioni per i Giochi di Tokyo 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA