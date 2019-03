Kenya Open, splendido successo di Guido Migliozzi

Guido Migliozzi ha vinto con 268 (67 68 64 69, -16) colpi il Magical Kenya Open, disputato sul percorso del Karen CC (par 71) a Nairobi in Kenya. Il 22enne vicentino, al primo successo sull’European Tour dove è entrato con il 15° posto nella Qualifying School, ha superato con una grande prestazione, in un combattuto finale, lo spagnolo Adri Arnaus e i sudafricani Louis De Jager e Justin Harding (269, -15). E’ il secondo successo dei professionisti azzurri in stagione dopo quello di Francesco Molinari nell’Arnorld Palmer Invitational sul PGA Tour, siglato con una spettacolare rimonta. © RIPRODUZIONE RISERVATA