Golf, a Las Vegas droni e tv: Woods-Mickelson è sfida show

Uno show annunciato, ancor prima che una sfida tra due grandi rivali. È tutto pronto per il «match del secolo» - così lo ha definito la stampa americana - tra Tiger Woods e Phil Mickelson, due tra i migliori interpreti del golf mondiale negli ultimi 20 anni. Venerdì 23 novembre a Las Vegas sarà battaglia tra i campioni americani, che dopo le schermaglie di questo periodo sono passati ai complimenti a vicenda. «Woods è il più grande giocatore di tutti i tempi» l'omaggio al rivale californiano di Mikelson, che però ora vuole la rivincita. «Dopo aver perso così tanti major contro di lui - ha continuato Mickelson - questa è l'occasione giusta per rifarmi». In palio non solo la gloria ma 9 milioni di dollari di montepremi da destinare, in parte, in beneficenza. Lo spettacolo, visibile solamente in pay per view, promette scintille e «puntate».



Nemmeno il tempo d'iniziare la contesa che Woods e Mickelson hanno già scommesso 200.000 dollari per chi farà registrare un birdie alla prima buca. E siamo solo all'inizio. Entrambi microfonati sul green dello Shadow Creek (par 72) i due avversari daranno il via alla gara-spettacolo. Droni, fuochi d'artificio e altri effetti a sorpresa. «Sarà un'esperienza unica», assicura Woods, che dopo la delusione in Ryder Cup ha rivelato di aver «staccato la spina per 4 settimane lavorando sodo per rendere migliori gioco e stato di forma». È un match tra due rivali storici che in bacheca vantano vittorie straordinarie sul green. Sono 14 i major conquistati da «The Big Cat» per un totale di 80 vittorie sul PGA Tour. Quattro i tornei del grande slam in cui s'è imposto «Lefty» e 43 le affermazioni sul massimo circuito statunitense. Quarantadue anni il primo, 48 il secondo, hanno chiuso il 2018 con un successo che mancava per entrambi da quasi 5 anni. Mickelson ha conquistato il WGC-Mexico, Woods il Tour Championship. Storie diverse, destini simili.

