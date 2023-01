Golf, su Sky si accende un nuovo canale dedicato. 35 tornei live in attesa della Ryder: si inizia con la Hero Cup

Il grande golf torna protagonista su Sky. Da oggi, 12 gennaio, si accende il canale Sky Sport Golf (canale 206 della piattaforma satellitare ed in streaming su Now Tv) in attesa dell'appuntamento più importantedel nuovo anno: la Ryder Cup, il torneo a squadre più prestigioso del mondo, per la prima volta in Italia in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, in programma tra il 29 settembre e il 1° ottobre 2023. Oltre 35 tornei live a stagione: i 4 major con Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships - Dell Technologies Match Play e gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, che include l’Open d’Italia maschile del prossimo maggio. Sky potrà contare su un partner d’eccezione: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking sarà main partner di Sky Sport per la programmazione di golf dei prossimi 3 anni.

Al via domani la Hero Cup

Si parte con la Hero Cup, che si terrà dal 13 al 15 gennaio ad Abu Dhabi. Nella capitale degli Emirati Arabi Uniti spettacolare gara a squadre, con una rappresentativa formata da giocatori di Gran Bretagna e Irlanda opposta al team dell’Europa Continentale. L'inedita e spettacolare sfida a squadre del DP World Tour, vedrà confrontarsi una rappresentativa formata da 10 giocatori di Gran Bretagna e Irlanda e altrettanti dell’Europa Continentale. Della squadra europea fa parte anche l’italiano Francesco Molinari, capitano-giocatore, che potrà contare, fra gli altri, anche su un altro Azzurro, Gudo Migliozzi, sul belga Thomas Pieters e sullo svedese Alex Noren. Dall’altra parte, saranno della partita anche gli inglesi Tommy Fleetwood, capitano-giocatore, Tyrrell Hatton e l’irlandese Shane Lowry.

Il programma

Venerdì 13 gennaio prima giornata dalle 8 alle 14

Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e NOW

Sabato 14 gennaio seconda giornata dalle 8 alle 13.30

Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e NOW

Domenica 15 gennaio terza giornata dalle 7.30 alle 13

Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e NOW