Augusta Masters, super rimonta di Molinari: ora è primo

Rimonta show per Francesco Molinari nella prima parte del secondo giro dell'ottantatreesima edizione del Masters Tournament. Nove buche (su un totale di 18) giocate da fenomeno per l'azzurro che, ad Augusta, prova la scalata alla classifica. Tre birdie e nessun errore fin qui per il campione della Race to Dubai, che intravede la vetta. In Georgia (Stati Uniti) rallenta Brooks Koepka mentre continua a ben figurare Bryson DeChambeau. E adesso sale l'attesa per Tiger Woods.



«Ad Augusta, rispetto al passato, sui green e intorno ai green adesso mi sento a mio agio. Penso che questo aspetto stia facendo la differenza». Così Molinari dopo aver conquistato la testa della classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA