Atletica, Marcell Jacobs sfida Fred Kerley ai Golden Gala Pietro Mennea

Jacobs contro Kerley, Kerley contro Jacobs. Poco fa è arrivato il tanto atteso annuncio da parte della Fidal, la federazione italiana di atletica leggera: Marcell Jacobs e Fred Kerley saranno sui blocchi del Golden Gala Pietro Mennea il prossimo 2 giugno. Tutti gli occhi del pianeta saranno dunque puntati sullo stadio Ridolfi di Firenze, sede della terza tappa della Wanda Diamond League. A confrontarsi saranno il campione del mondo dei 100 metri e il campione olimpico dei 100 metri. Con loro, in un cast fenomenale, ci saranno anche il bronzo mondiale Trayvon Bromell e pure Samuele Ceccarelli, il campione europeo indoor dei 60 metri a Istanbul in marzo proprio davanti a Jacobs.

FINALMENTE

Dopo essersi punzecchiati sui social, i due si ritroveranno faccia faccia dal vivo. Per Kerley, oro iridato di specialità in carica, è un ritorno al Golden Gala dopo la vittoria della passata edizione sulla pista dello stadio Olimpico di Roma. In quell’occasione, senza Jacobs, l’americano trionfò davanti al pubblico italiano con uno sprint da 9.92 nei 100 metri, poche settimane prima di firmare il primato personale di 9.76 ai campionati Usa e di vincere la medaglia d’oro ai Mondiali in Oregon. Quest’anno, a Firenze, troverà il rivale che lo ha battuto nella finale di Tokyo dell’agosto 2021 vinta in 9.80 (record europeo) da Jacobs, diventato il primo campione olimpico nello sprint dopo l’era-Bolt.