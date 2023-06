Golden Gala, Petr Stastny (CFO Diamond League): «Nostro circuito laboratorio per innovazioni»

L’eccitazione per il Golden Gala di Firenze ha contagiato tutti. Petr Stastny, general coordinator e chief financial officer della Diamond League, ha tracciato un bilancio di questo primo scorcio di stagione. «La Diamond League non è un campionato. Noi siamo qui per dare agli atleti la possibilità di competere ai livelli più alti possibili. Al tempo stesso, siamo un laboratorio per le innovazioni. Abbiamo il nostro statuto, e novità ogni anno».

Quali sono gli aspetti del vostro lavoro negli ultimi anni che vi rendono più fieri di esso?

«Se si parla di qualità dei meeting e degli atleti, noi siamo i migliori al mondo. Questo è anche il nostro slogan, essere i migliori dei migliori. Se guardo alla stagione in corso, Doha e Rabat sono stati buoni meeting. Ma se guardo al lavoro dietro le quinte, potrei anche dire che sono stati perfetti: i comitati organizzatori locali, i professionisti, i volontari, fanno un enorme lavoro durante tutto l'anno, affrontando varie sfide che non si vedono in televisione».

Quali sono i vostri obiettivi per migliorare la Diamond League?

«Vogliamo rimanere i migliori, e innovare, senza però mettere a repentaglio l'integrità del nostro sport.

Molte persone dicono che ciò che stiamo facendo, le faremo per il prossimo secolo. Non posso dirvi un solo obiettivo, ne abbiamo tanti: raggiungere un'audience più giovane, rendere anche più eccitanti i meeting, dare più soldi agli atleti... Ci sono molte altre aree che possiamo ancora migliorare».

Da cosa deriva la scelta di aggiungere Silesia, in Polonia, al calendario di quest'anno?

«Avevamo delle tappe del circuito in Cina, ma fino a quest'anno non si potevano tenere meeting lì per le restrizioni dovute alla pandemia. Il meeting di Silesia, vista la sua grande tradizione in Polonia, era il sostituto naturale».

State pensando ad aggiungere nuovi meeting al circuito?

«Abbiamo già un gruppo abbastanza cospicuo. Il calendario, nel mondo dell'atletica, è molto complicato».

Qual è il meeting più prestigioso della Diamond League, secondo lei?

«Non uno solo, direi, almeno un paio. Tutti vogliono andare all'evento di Monaco perché è glamour, oppure a quello di Zurigo perché l'organizzazione è perfetta. Non dimentichiamoci Eugene, in Oregon, dove è nata la Nike».