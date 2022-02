Goggia, ritorno sul podio dopo le Olimpiadi: a Crans Montana un terzo posto fondamentale per la Coppa del Mondo di specialità

Riscatto Sofia. Nella seconda gara di discesa a Crans Montana, in Svizzera, Goggia chiude terza e torna dunque sul podio dopo il secondo posto ottenuto nella prova olimpica di Pechino 2022. Un risultato importante per la bergamasca, che si piazza davanti alla rivale Corinne Suter, campionessa olimpica e mondiale e oggi quarta, e si avvicina alla Coppa del mondo di specialità – ora l’azzurra ha 75 punti di vantaggio sull’elvetica - quando manca solo una prova (il 16 marzo, in occasione delle finali di Courchevel).

A Crans Montana, la vittoria è andata a sorpresa alla 30enne svizzera Priska Nufer - mai sul podio di Coppa prima di oggi. Alle sue spalle, si piazzano la ceca Ester Ledecka (a 11/100 dalla Nufer), vincitrice ieri e appunto Sofia, terza a 23/100. Per Goggia, che ieri invece si era piazzata al dodicesimo posto, si tratta del quarantesimo podio sul circuito in carriera. «Ieri ho accettato di non poter arrivare prima, oggi ho detto: continuiamo nel nostro percorso di riabilitazione», il commento di Sofia. Sempre più vicina all'ambita Sfera di cristallo di discesa. Tra le altre azzurre in buona posizione, chiude in top 10 pure Federica Brignone, settima al traguardo a 33/100.