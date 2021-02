Il Giro d'Italia 2021: da Torino a Milano, ecco tutte le tappe

È stato presentato oggi il Giro d'Italia 2021, che prenderà il via a Torino l'8 maggio e arriverà a Milano il 30. Tra le 21 tappe della 104esima edizione, con un dislivello da record di 46.900 metri, ci saranno due tappe contro il tempo, sei per velocisti, sette di alta montagna per un totale di sei arrivi in salita, con due sconfinamenti verso Slovenia e Svizzera. Poco Sud: escluse Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Liguria e alla Val d'Aosta. Nel Lazio si passa solo nel Reatino nella tappa L'Aquila-Foligno.

Tre gli omaggi alla Storia d'Italia: la Grande Partenza con tre tappe in Piemonte per i 160 anni dall'Unificazione dell'Italia, i passaggi da Ravenna, Verona e Foligno (città dove fu stampata nel 1472 la prima Divina Commedia) per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, la Siena-Bagno di Romagna per i cento anni dalla nascita del mitico ct Alfredo Martini.

La corsa si deciderà in salita dove però sono poche le vette sopra quota duemila metri: debuttano Campo Felice e Alpe di Mera e ritorna il temibile Zoncolan. Ma la tappa più attesa sarà la sedicesima: Pordoi (Cima Coppi), Passo Fedaia (Montagna Pantani), Passo Giau e arrivo a Cortina d'Ampezzo. Si chiude con una cronometro: da Senago a Milano, in piazza Duomo, gli ultimi 29,4 km per decretare il vincitore.

