Giro Donne, Kata Blanca Vas si impone a Sassari. Domani gran finale a Olbia

Dopo il giorno di riposo, il Giro d'Italia Donne è ripartito dalla Sardegna con una tappa segnata dal caldo e che si è chiusa con uno sprint a Sassari. A dominare la volata è stata la campionessa ungherese e fuoriclasse del ciclocross Kata Blanka Vas (Team Sd Worx), che ha preceduto Chloe Dygert (Canyon Sram) e Liane Lippert (team Movistar). Giornata tranquilla per Annemiek Van Vleuten (Team Movistar) che ha conservato la maglia rosa a una tappa dalla conclusione.

Gli ultimi chilometri hanno visto il gruppo frammentarsi a causa della forte velocità, ma a Sassari si è deciso tutto in volata. Imperioso è stato lo sprint di Kata Blanka Vas, che ha affermato: "Questa mattina sapevo che sarebbe stata una tappa ideale per me, ma non è mai facile riuscire a vincere.

E’ stata una bella giornata perché ho sentito l’appoggio della squadra, mi parlavano alla radio caricandomi e dicendomi di non mollare. Correre con il caldo è stato particolarmente difficile, nell’ultima mezz’ora di gara avevo la borraccia vuota, ma la mia compagna di squadra Femke Markus mi ha portato dell’acqua, che è stata fondamentale. Da parte sua è stato davvero un bel gesto".

Domani si svolgerà la nona e ultima tappa del Giro d'Italia Donne, la Sassari-Olbia di 126 km. Annemiek Van Vleuten è in maglia rosa con 3'56" su Juliette Labous, 4'23" su Gaia Realini e 5'34" su Erica Magnaldi.