Giro Donne 2022, Marianne Vos vince la terza tappa. Balsamo terza è ancora Maglia Rosa

Finale spettacolare anche a Olbia. La terza tappa del Giro Donne 2022 la vince Marianne Vos. Dopo la crono di Cagliari e il trionfo della Balsamo a Tortolì, l'ultimo passaggio in Sardegna vede la "rivincita" della Vos che anticipa la campionessa del mondo in Maglia Rosa che finisce ancora una volta sul podio. Le parole dell'olandese all'arrivo mostrano soddisfazione, non poca soprattutto dopo la sconfitta all'ultimo centimetro di Cagliari al fotofinish: «Avevo voglia di riprovarci dopo la vittoria della Balsamo. Ci sono riuscita grazie anche all'aiuto della squadra, ora un giorno per riposarci».

Secondo giorno consecutivo in Maglia Rosa per Elisa Balsamo. La campionessa, leader della classifica, ha salutato il pubblico di Olbia dopo un inizio di Giro davvero fantastico. Oltre alla Ciclamino, la leader della classifica ha indossato la maglia Azzurra de "Il Messaggero". Azzurra come la classifica generale che vede 5 italiane tra le prime 10. Leader della Classifica dei Gran Premi della medaglia ancora Franziska Brausse.

Classifica finale terza tappa Giro Donne

1) Marianne Vos JVW 2:48:22

2) Charlotte Kool DSM

3) Elisa Balsamo TFS

4) Rachele Barbieri LIV

5) Sofia Bertizzolo UAD

6) Lotte Kopecky SDW

7) Emma Cecilie Bjerg MOV

8) Silvia Zanardi BEX

9) Georgia Baker BEX

10) Chiara Consonni VAL