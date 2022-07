Giro Donne 2022, dove vedere la diretta in tv e streaming

Oggi, venerdì 8 luglio, il Giro arriva in Trentino con i 104,7 km della “Rovereto - Aldeno”. L’ottava tappa parte così a Rovereto alle 11:05 in provincia di Trento passando a fianco del fiume Adige e risalendo le montagne circostanti. Dopo la partenza a quota 184 metri, il tracciato porta le atlete a sud verso i comuni di Ala e Mori, dove inizia la prima grande salita della giornata: 15 km e un dislivello di 1.000 metri che, passando per il comune di Ronzo-Chienis, culmina a Passo Bordala, Gran Premio della Montagna di Categoria 2 a quota 1250 metri al km 54,7. La seguente repentina discesa, che sfiora il Lago di Cei, porta le cicliste ancora a valle entrando una prima volta in Aldeno con un traguardo volante al km 72,9. Al km 92,5 le cicliste affrontano un secondo Gran Premio della Montagna di Categoria 2 a quota 769 metri al Lago di Cei, ultimo sforzo prima dell’arrivo ad Aldeno a quota 211 metri. L’arrivo è previsto per le 14:15.

Dove vedere il Giro in tv e streaming

Anche oggi Il Messaggero vi racconterà il Giro Donne dove verrà assegnata, come sempre, la Maglia Azzurra dedicata alla prima italiana classificata. L'ottava tappa sarà trasmessa in diretta, e in chiaro, da Rai Sport HD dalle 12:45 alle 14:00 e successivamente su Rai2. Anche gli abbonati a Eurosport 1 (e su DAZN Italia) potranno sintonizzarsi sulla gara dalle 18:00, così come su Discovery+ (Live Digital Feed) dalle 12:45