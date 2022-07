Giro Donne 2022, dove vedere la diretta della tappa in tv e streaming

Oggi, giovedì 7 luglio, terminano le sfide in Lombardia con i 112,9 km della “Prevalle - Passo Maniva (Comune di Collio)”. La settima tappa porta il Giro Donne in provincia di Brescia, partendo alle 10:55 dal comune di Prevalle, appoggiato sul fiume Chiese, addentrandosi poi nelle Prealpi Bresciane fino a Passo del Maniva, nel comune di Collio, a quota 1.742 metri, punto più alto toccato da questa edizione della competizione. Alla partenza inizia subito un circuito di tre giri che passa da Gavardo e torna a Prevalle con un traguardo volante per ciascun giro. Successivamente la gara rimane in piano ed entra prima a Nuvolento, poi a Rezzato e anche a Brescia, Capitale della Cultura italiana nel 2023 insieme a Bergamo, dove il percorso svolta a nord e inizia una costante e sempre più ripida salita. Al km 70, presso Villa Carcina, la tappa è a quota 234 metri, ma nei successivi e ultimi 43 km di tracciato le atlete affrontano 1.400 metri di dislivello, entrando nei comuni di Gardone Val Trompia con un traguardo volante al km 75,7, Tavernole sul Mella, Pezzaze e Collio, fino al Passo Maniva, dove il traguardo coincide con un Gran Premio della Montagna di Categoria 1. L’arrivo è previsto approssimativamente per le 14:15.

Dove vedere la diretta del Giro in tv e streaming

Su IlMessaggero.it approfondimenti e video dalla 33esima edizione del Giro, con la Maglia Azzurra a illuminare le migliori italiane della manifestazione. Gara che anche oggi sarà visibile in diretta televisiva, e streaming, su diverse piattaforme. In tv, in chiaro e gratis, sarà la Rai a coprire l'evento. Sarà infatti possibile sintonizzarsi su Rai Sport HD dalle 12:45 alle 14:00 e successivamente su Rai2. Anche Eurosport 1 (e su DAZN Italia) trasmetteranno l'evento dalle 18:00, così come Discovery+ (Live Digital Feed) dalle 12:45.