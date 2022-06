Giovedì 30 Giugno 2022, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 12:00

Si parte. Il Giro Donne 2022 muove i pedali di una carovana composta da 144 atlete a Cagliari, dove prenderà il via un percorso entusiasmante lungo l'Italia. Un giro, appunto, di mille chilometri dalla Sardegna, fino al Veneto passando per Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige. Ieri sera la presentazione delle squadre, 24 da tutto il mondo, giunte a Cagliari per la 33esima edizione di una delle gare più importanti del mondo organizzata ancora da Pmg Sport/Starlight. L'evento, all'interno del circuito dell'Uci Women's World Tour, sarà trasmesso anche in tv. Ampia infatti la visibilità mediatica con la produzione di ben due ore di diretta, distribuite in tutto il mondo grazie agli accordi chiusi con il network Discovery/Eurosport per l'intera Europa e 16 Paesi in Asia e con Global Cycling Network (GCN+) per una copertura complessiva di oltre 200 Paesi nei 5 continenti. Per chi volesse seguire il Giro Donne 2022 in tv, l'appuntamento è su Rai 2 dalle ore 14), Rai Sport HD, Eurosport 1 (con Dazn Italia nel circuito) e Discovery+ (Live Digital Feed). Copertura anche web e social con news, video e foto condivise da ilmessaggero.it, pmgsport.it, giroditaliadonne.it e dai canali del Giro Donne.

Le campionesse del Giro Donne 2022



Ieri grande accoglienza in Sardegna per le protagoniste del Giro presentate in piazza dei Centomila in una passerella show. Sono sfilate le campionesse che si daranno battaglia sul lungo percorso come Elisa Balsamo, Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Marianne Vos, Lotte Kopecky, Martina Alzini, Niamh Fisher-Black (già vincitrice della maglia Bianca al Giro 2021), Elena Cecchini, Elise Chabbey, Soraya Paladin, Lucinda Brand (maglia Verde lo scorso anno), Sofia Bertizzolo, Juliette Labous, Erica Magnaldi, Chiara Consonni, Cecilie Uttrup Ludwig, Martina Fidanza, Jelena Eri, Silvia Persico, Amanda Spratt, Marta Bastianelli, Marta Lach, Gaia Realini. La prima tappa è fissata per oggi pomeriggio alle 12.50 con la cronometro individuale di 4,75 km di Cagliari all'interno del tracciato cittadino. Le atlete partiranno una per volta distanziate un minuto una dall'altra, tranne le ultime 10 atlete intervallate da due minuti. Il percorso si articolerà tra il mare e il Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline, partendo da via Lungo Saline e arrivando in Via Lungo Mare Poetto. Il tempo calcolato per completarlo è mediamente di 6 minuti, per un termine gara previsto alle 15.30. Un tracciato studiato attentamente anche da Paolo Sangalli, ct della Nazionale italiana Donne.



Le squadre del Giro Donne 2022



Un totale di 144 atlete, dunque, dalle migliori 24 squadre al mondo. Fra queste 13 dell'Uci Women's WorldTeam, provenienti, oltre che dall'Italia, da Australia, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, che si sfideranno per succedere ad Anna van der Breggen, vincitrice nel 2021 dell'ambita Maglia Rosa alla prima classificata della Classifica Generale Individuale a Tempi.

Le maglie in palio



Un arcobaleno di colori correrà lungo l'Italia con le maglie assegnate ogni giorno alle campionesse. Ci sarà, come detto, la storica Rosa donata in questa edizione del Giro all'Unhcr (l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati) e indossata dalla prima classificata. La Maglia Azzurra de Il Messaggero sarà invece riservata alla migliore italiana prima classificata nella classifica generale individuale a tempi. E poi la Maglia Verde/Discovery+ per la prima dei Gpm Classifica della Montagna. Infine la Maglia Bianca/Eurosport che ogni giorno sarà consegnata alla prima della classifica generale individuale a tempi giovani.