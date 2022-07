Giro Donne 2022, al via la seconda tappa: Balsamo con la maglia azzurra Messaggero

Dopo la cronometro individuale “Cagliari - Cagliari” in cui ha vinto Kristen Faulkner (TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO) aggiudicandosi così la Maglia Rosa / UNHCR, il Giro Donne prosegue in Sardegna oggi venerdì 1 luglio con la “Villasimius – Tortolì”. La corsa parte alle ore 12:40 quasi dal livello del mare e si snoda per 106.6 km nel territorio dell’Ogliastra senza superare mai i 161 metri di quota passando per i paesi di Muravera, Villaputzu e Bari Sardo. Al km 7,5 è posto il primo Gran Premio della Montagna di questa edizione, di Categoria 4 a Castiadas, mentre al km 74,1 le cicliste incontrano il primo Traguardo Volante a Tertenia. Elisa Balsamo, campionessa del mondo, affronta il percorso fresca della prima Maglia Azzurra - Il Messaggero. L’arrivo è previsto approssimativamente per le 15:24. Al via presenti 139 atlete, non partono: Floortje Mackaij (TEAM DSM), Rachel Neylan (COFIDIS WOMEN TEAM), Laura Tomasi (UAE TEAM ADQ), Anna Potokina (SERVETTO - MAKHYMO - BELTRAMI TSA) e Hannah Ludwig (UNO-X PRO CYCLING TEAM)