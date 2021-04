4 Aprile 2021

di Carlo Gugliotta

(Lettura 2 minuti)







Kasper Asgreen vince alla maniera dei grandi: il 26enne danese della Elegant-QuickStep ha trionfato al termine dell'edizione numero 105 del Giro delle Fiandre, ottenendo così anche il primo trionfo in carriera in una classica monumento. Il nome di Asgreen potrebbe non essere molto conosciuto al grande pubblico, ma è molto familiare a chi segue da vicino le grandi classiche: il danese è arrivato secondo al Fiandre 2019, quello vinto dall'azzurro Alberto Bettiol, mentre lo scorso anno si è imposto alla Kuurne-Brussel-Kuurne. Pochi giorni fa aveva mostrato di essere in grande condizione imponendosi alla E3 Saxo Classic.

All'interno della Elegant-QuickStep, Asgreen era considerato il secondo capitano insieme a Julian Alaphilippe, ed è stato l'unico corridore capace di tenere botta alle grandi accelerate di Mathieu Van der Poel, che ha cercato a più riprese di ottenere il secondo successo consecutivo in questa classica monumento, disputatasi ancora una volta senza pubblico. In un'atmosfera davvero surreale per una corsa che vede ogni anno circa 800.000 persone a bordo strada, Asgreen si è ritrovato in testa alla corsa con Van der Poel sul Paterberg, l'ultima salita in pavè di giornata. Sul muro precedente, dopo diverse accelerazioni dell'olandese, era stato Wout Van Aert a pagare l'alto ritmo imposto dai suoi avversari, perdendo le ruote dei migliori, come era accaduto già pochi chilometri prima al campione del mondo Julian Alaphilippe.

"Eravamo entrambi al limite - ha spiegato Asgreen dopo la vittoria - ma sentivo di avere un po' di energie da spendere allo sprint. Mathieu ha affrontato in testa l'ultimo chilometro e sapevo di essere nella posizione giusta. Sono molto felice, non avevamo pianificato la gara in questo modo ma alla fine è stata comunque una corsa perfetta per la nostra squadra". Anche Mathieu Van der Poel ha riconosciuto la superiorità del danese: "Ho affrontato la volata nel migliore dei modi, ma oggi Kasper era il più forte".

Alle spalle dei due uomini che si sono contesi il successo fino all'ultimo centimetro, è salito sul terzo grandino del podio il campione olimpico Greg Van Avermaet, che ottiene il quarto podio in carriera al Giro delle Fiandre.

Non è stata una buona prova per i corridori italiani: se alla Milano-Sanremo avevamo trovato Sonny Colbrelli nella top-10, al Fiandre nessuno dei nostri portacolori è riusciuto a conquistare un buon piazzamento. Il migliore degli azzurri è stato Alberto Bettiol, che ha chiuso solo in 28/a posizione.