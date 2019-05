Giro d’Italia, Vincenzo Nibali: «Ho lavorato molto per questo appuntamento e sono pronto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincenzoè pronto per ile sabato prossimo sarà al via a Bologna per conquistare la sua terza maglia rosa.Il capitano della Bahrein-Merida ha dato già segnali positivi a inizio stagione e il Giro d’Italia è il suo grande obiettivo. «Ho lavorato molto per questo appuntamento - ha dichiarato il siciliano - e la mia preparazione è stata incentrata per questo grande appuntamento». Nibali la corsa rosa l’ha già vinta nel 2013 e nel 2016 e dopo il terzo posto di due anni fa, vuole nuovamente vincere la corsa di casa. Ottenere il successo non sarà facile e dovrà vedersela con corridori importanti. «I miei avversari sono tanti, ma io mi sento sereno e fiducioso. Già dal primo giorno correrò per raggiungere la vittoria. Sarà la strada a decidere il vincitore». Il percorso di questa edizione è semplice solo in apparenza e come sempre saranno le montagne nell’ultima settimana a fare la differenza. «Non sarà una corsa semplice, ci sono molte prove a cronometro che faranno la differenza e poi ci sono le montagne della terza settimana, che consegneranno la vittoria al migliore».La Bahrein-Merida sarà una delle squadre più attese e lo squalo potrà contare su ottimi corridori. Tra questi ci sarà Domenico Pozzovivo, uno dei gregari più importanti per Nibali e che dopo la caduta alla Freccia Vallone, sembrava esclusa una sua partecipazione al Giro.«Per fortuna le conseguenze della caduta alla Freccia Vallone, erano meno gravi rispetto a quanto pensato all’inizio- ha spiegato Pozzovivo - Il mio compito sarà quello di aiutare Vincenzo e quindi non punterò alla classifica generale. Cercherò tuttavia di vincere qualche tappa quando ci sarà l’occasione».Oltre a Pozzovivo in squadra ci saranno anche Antonio Nibali, fratello minore di Vincenzo, Damiano Caruso, uno dei corridori più esperti del team, Andrea Garosio, Grega Bole, Kristijan Koren e Valerio Agnoli.