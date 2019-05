Giro d'Italia 2019, Valverde dà forfait

Arriva il primo forfait al Giro d’Italia. il campione del mondo Alejandro Valverde, non sarà al via della corsa rosa il prossimo 11 maggio. La notizia è stata diffusa oggi dalla Movistar, la squadra in cui corre Valverde e la causa sarebbe la caduta avvenuta durante la preparazione alla Liegi-Bastogne-Liegi.

Nella nota della squadra, si legge che il campione iridato ancora non avrebbe risolto l’edema nella zona dell’osso sacro, causato dalla caduta avvenuta il 25 aprile, mentre si preparava per la Liegi. Il team fa sapere che il recupero del campione sta continuando in modo graduale e che punteranno sulla seconda parte della stagione.

Valverde fin dallo scorso inverno aveva annunciato la sua partecipazione al Giro d’Italia, considerandolo uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

In carriera il murciano, aveva conquistato il terzo posto nella classifica generale della corsa rosa nel 2016, quando a vincere fu Vincenzo Nibali davanti a Chaves. In quella stessa edizione il 24 maggio conquistò la sedicesima tappa da Bressanone ad Andalo.

Questo per il trentanovenne spagnolo doveva essere l’anno da dedicare ai grandi giri, cercando di conquistare la classifica generale proprio della corsa italiana.

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA