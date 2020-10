Simon Yates positivo al coronavirus, si ritira dal Giro d'Italia

Simon Yates è costretto ad abbandonare il Giro d'Italia. Il corridore della Mitchelton-Scott è risultato positivo a un tampone per il Covid-19, il cui risultato è stato comunicato questa mattina. Il britannico occupava la 21/a posizione in classifica generale, con un ritardo di 3'52" dalla maglia rosa Joao Almeida. Secondo quanto reso noto dalla squadra, Yates ha dei sintomi molto lievi, ed è stato portato via da un'ambulanza per essere messo in isolamento.

Matteo Beltemacchi, medico sociale della squadra, ha affermato: "Simon aveva la temperatura leggermente alta ieri sera dopo la tappa. Abbiamo quindi chiesto al comitato organizzatore di svolgere un test rapido, che è risultato positivo. I sintomi sono molto lievi e per il resto gode di buona salute. Tutti gli altri corridori e membri dello staff sono risultati negativi".

