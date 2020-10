Giro d'Italia, Ganna vince in solitaria la quinta tappa

Bella impresa di Filippo Ganna che ha vinto per distacco, e dopo una lunga fuga, la 5/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, da Mileto (Vibo Valentia) a Camigliatello Silano (Cosenza), lunga 225 chilometri. È il secondo successo per il piemontese in questo Giro 2020, dopo la crono di Palermo.

Ganna si è imposto in 5h59'17«, precedendo l'austriaco Patrick Konrad, secondo a 34», e la maglia rosa, il portoghese Joao Almeida, terzo con lo stesso tempo. Quarto, sempre a 34«, l'olandese Wilco Kelderman e quinto l'australiano Lucas Hamilton. Decimo Fausto Masnada, mentre Vincenzo Nibali si è piazzato al 12/o posto, preceduto dal polacco Rafal Majka.

Ultimo aggiornamento: 16:53

