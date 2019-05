Giro d'Italia, la gioia di Cima: «Ogni italiano in bici sogna di vincere una tappa»

«Per ogni italiano che va in bici, il sogno è di vincere una tappa al Giro. È una gioia immensa. Fino a stamattina avevo contato 760 chilometri trascorsi in fuga a questo Giro d'Italia (più i 170 di oggi, ndr): ho aspettato gli ultimi 300 metri e poi ho dato tutto. Ringrazio la squadra, la mia famiglia e la mia ragazza Veronica. È un sogno questa vittoria». Così Damiano Cima, bresciano di 25 anni, dopo avere trionfato in volata oggi a Santa Maria di Sala, dove si è conclusa la 18/a tappa del Giro. © RIPRODUZIONE RISERVATA