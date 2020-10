Filippo Ganna è stato uno dei trascinatori della Ineos-Grenadiers in questo Giro d’Italia. Il corridore azzurro, campione del mondo nella cronometro a Imola 2020, torna a casa con quattro successi di tappa al termine della sua prima partecipazione in carriera ad una grande corsa a tappe di tre settimane. Il ventiquattrenne di Verbania ha vinto tutte e tre le cronometro, una tappa in linea a Camigliatello Silano ed è stato uno dei gregari più importanti per Tao Geoghegan Hart, insieme a Rohan Dennis, iridato nelle crono nel 2018 e nel 2019. Ganna ha coperto i 15,7 km della cronometro di Milano con il tempo di 17’16” alla media record di 54,5 km/h. Per fare un paragone: Victor Campenaerts, secondo, non è riuscito ad andare oltre i 52,9 km/h di media. «Sono felice di aver vinto questa crono ma sono ancora più felice per il mio compagno di squadra Tao - ha spiegato Ganna - e dopo aver tagliato il traguardo ero più teso per la sua prova che non per la mia».

OLIMPIADI

Ganna, primo campione del mondo italiano a cronometro, si prenderà un piccolo periodo di riposo prima di pensare a due obiettivi: il record dell’ora e i giochi olimpici del 2021, dove sarà protagonista sia della gara a cronometro che delle gare su pista. Purtroppo, dal prossimo anno, l’inseguimento individuale - specialità nella quale il piemontese ha vinto quattro mondiali - non sarà più prova olimpica, ma Filippo sarà il trascinatore degli azzurri nel quartetto dell’inseguimento a squadre. Riguardo il record dell’ora, Ganna ha spiegato: «Ho già parlato con il team. Se dovessi provare a battere il record dell’ora mi piacerebbe farlo a livello del mare. Non penso che mi recherò ad Aguascaliente o in un altro posto in altura. Nei prossimi giorni, dopo un po’ di riposo, proverò a fare allenamenti in pista per puntare a Tokyo. Da lì la situazione sarà più chiara».

GLI ITALIANI

Ganna è una grande nota lieta di un Giro d’Italia che non ha sorriso ai colori italiani. Gli azzurri tornano a casa con sei successi complessivi, quattro conquistati dal piemontese, alla sua prima partecipazione in un grande giro a tappe, e due da Diego Ulissi, che si è imposto ad Agrigento e a Monselice. Ganna è stato anche l’unico italiano in grado di indossare la maglia rosa, in quanto l’ha vestita nelle prime due tappe, mentre gli altri azzurri non sono riusciti a lottare fino alla fine per un buon piazzamento in classifica generale. Vincenzo Nibali è stato il migliore dei nostri, in settima posizione, con un ritardo di 8’15” dalla maglia rosa: «È stato un anno difficile, in cui abbiamo dovuto reinventare tutto, dalla preparazione al calendario ridotto, senza dimenticare l’approccio finale al Giro - ha spiegato Nibali - il risultato è diverso dalle aspettative che avevo. Ora è tempo di chiudere questa stagione, poi arriverà il momento di fare il punto con gli allenatori e la squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA