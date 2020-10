Giro d'Italia, Demare è imprendibile: suo lo sprint a Matera

Spettacolare doppietta al Giro d'Italia per Arnaud Demare. A Matera, il corridore francese della Groupama-FDJ ha ottenuto la seconda vittoria personale dopo quella conquistata due giorni fa a Villafranca Tirrena. Ma se in quella circostanza il campione nazionale francese si impose al fotodinish, stavolta non ce ne è stato per nessuno: Demare ha vinto praticamente per distacco, imponendosi davanti all'australiano Michael Matthews e all'italiano Fabio Felline. Domani non vedremo in gruppo la maglia di campione francese, in quanto Demare indosserà la maglia ciclamino, che contrassegna il leader della classifica a punti.

Non cambia nulla in classifica generale: il portoghese Joao Almeida conserva la maglia rosa con 43" di vantaggio su Pello Bilbao e 48" su Wilko Kelderman. Il migliore degli italiani è Vincenzo Nibali, quinto a 1'01". Per il ventiduenne portoghese quello di domani sarà il quinto giorno consecutivo in maglia di leader del Giro d'Italia, lui che è un giovane di grandissime speranze per il futuro in quanto da Under 23 si è imposto alla Liegi-Bastogne-Liegi.

Il gruppo domani si dirigerà verso la Puglia con la frazione da Matera a Brindisi per 143 km.

