Giorgio Minisini in squadra tra le sincronette ai Giochi Europei, è la prima volta per un maschio

Mercoledì 21 Giugno 2023, 20:49







Beato fra le donne: il nuotatore artistico azzurro Giorgio Minisini ha vinto la sua battaglia: per la prima volta ai Giochi Europei iniziati in Polonia un maschio è entrato in squadra tra le sincronette. E Giorgio ha naturalmente preso il posto: “History is made” ha postato sui suoi social. L’Italia, dopo gli esercizi obbligatori, è seconda dietro la Spagna.