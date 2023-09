Giochi del Mare, al via la nuova edizione: dal 14 al 17 settembre a Ischia

È stata presentata oggi, nel Salone d’Onore del Coni, l’edizione 2023 dei Giochi del Mare, alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente della Fipsas Ugo Claudio Matteoli. Dopo il clamoroso successo dell’ultima edizione andata in scena sulla spiaggia di Vasto, sarà l’Isola di Ischia ad ospitare, dal 14 al 17 settembre, l’edizione 2023 dei Giochi del Mare, coinvolgendo tutti i Comuni dell’ “Isola Verde” con un intenso programma che vedrà protagoniste federazioni e società sportive, le quali, per quattro giorni, organizzeranno eventi, stage e momenti di interattività con il pubblico, regalando a residenti e villeggianti quattro giorni di sport e aggregazione come tradizione di questa storica manifestazione. Forio (Spiaggia della Chiaia), Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana saranno i Comuni dove, nelle spiagge o nelle piazze, lo sport sarà il protagonista assoluto.

Ad accompagnare ogni attività ci sarà ancora una volta Suzuki, presente in acqua e a terra i propri mezzi.

La “prima volta” invece è con il fornitore di acqua: Ferrarelle, infatti, è “salita a bordo” dei Giochi del Mare. In calendario, come di consueto, molte tra le discipline praticabili all’aria aperta e in acqua: pesca, lancio, simulazioni e interattività, traina costiera, canna da riva, shooting fotografico subacqueo, video contest subacqueo, safari fotosub e tanto altro ancora. Ma il momento clou dell’intero programma sarà il tentativo di stabilire due nuovi record mondiali CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea profonda, che, giovedì 14 settembre, verrà effettuato nelle acque di Sant’Angelo, nel Comune di Serrara Fontana.

Il programma degli appuntamenti sportivi targati FIPSAS comprenderà inoltre tre gare di pesca. Per quel che riguarda le altre discipline, come sempre i Giochi del Mare offriranno la possibilità di assistere e cimentarsi in numerose attività “da spiaggia” e in mare, fra le quali beach volley, basket e bocce (Spiaggia di Chiaia di Forio d’Ischia), uno spettacolare Roller Day che si terrà sempre a Forio davanti alla chiesa del Soccorso. Aquathlon, vela e tennistavolo con il TXT (Lacco Ameno). Judo e taekwondo (Casamicciola Terme). Beach waterpolo, veleggiata in porto (Ischia Porto), basket in piazza e orienteering (Barano d’Ischia). Grande spazio alla vela, attività “regina” da sempre nell’Isola Verde con diverse attività che si concluderanno domenica 17 settembre con la classica veleggiata nel porto di Ischia.