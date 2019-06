Giochi Europei, per Craciun prima medaglia da cittadino italiano

Cittadinanza e medaglia. Sulle acque dello Zaslav Regatta Course ai Giochi Europei di Minsk, Nicolae Craciun ha conquistato la medaglia d'argento nel C1 200 metri, dopo aver ottenuto pochi giorni fa la tanto attesa cittadinanza italiana. Nicolae è il primo atleta della canoa italiana a vincere una medaglia ai Giochi Europei. Uno sprint tutto d'un fiato sul traguardo che, ancora una volta, porta la canadese azzurra ad essere protagonista sul palcoscenico continentale. Pagaia al cielo e urlo liberatorio per l'atleta del Circolo Aniene che chiude in volata con il tempo di 43.252, secondo solo al campione mondiale bielorusso Artem Kozyr (42.835). «Questa è stata una settimana intensa - ha spiegato l'azzurro - vissuta tra ansia stress: sono diventato cittadino italiano solo pochi giorni fa e non sapevo se sarei riuscito a concludere tutte le pratiche in tempo per partecipare ai Giochi. Per me questo era un risultato quasi impossibile, ora invece ho al collo questa medaglia ed è anche bella pesante», spiega l'azzurro.

