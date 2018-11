Giochi 2026, 1-5 aprile 2019 la commissione Cio a Milano-Cortina

L'ispezione della commissione di valutazione del Cio per la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 è in programma dal primo al cinque aprile 2019. Lo ha annunciato a Tokyo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che è anche tornato sulla presentazione del progetto italiano ieri ai comitati olimpici mondiali. «Ribadisco che siamo molto soddisfatti, Milano-Cortina è un'idea fortissima - ha detto - leggo sui social che c'è molto dibattito sul nostro logo. Ci sono parole di apprezzamento, e c'è anche chi dice di non essere soddisfatto. D'altra parte questo è conseguenza dell'ovvia soggettività di certe cose: ma ci tengo a chiarire che quello visto ieri è il simbolo della candidatura, non dell'Olimpiade: rimane in vista insomma fino a giugno 2019. Nel caso il Cio ci assegnasse i Giochi, infatti, si darebbe vita a un bando e sarebbe tutto un altro discorso». Malagò ha anche detto che lui, i sindaci di Milano e Cortina e i governatori di Lombardia e Veneto, hanno ricevuto ieri una lettera dal sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti: «Ci incontreremo al più presto a prescindere dal discorso della riforma del Coni che ha tutt'altro iter - ha chiarito - per coordinarci sulla candidatura». Di riforma del Coni si è occupato oggi a Tokyo, dove prosegue l'assemblea dei comitati olimpici, anche il vice presidente vicario del Cio, Juan Antonio Samaranch jr. Pur premettendo «la riforma non ci riguarda», il potente dirigente sportivo spagnolo ha tenuto a sottolineare che «il Coni è un modello per molti comitati olimpici mondiali. Ha ottenuto sempre grandi risultati, migliori di quelli che l'Italia ottiene in altri settori».

