Ginnastica, gravissimo infortunio per Hitomi Hatakeda: danni alla spina dorsale

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 20:24

Una drammatica caduta, il terribile infortunio. Ad Hitomi Hatakeda è stato diagnosticato un danno al midollo spinale e lesioni alla colonna dopo l'incidente durante gli allenamenti per la finale all-around femminile del Mondiale 2021 di ginnastica artistica. A riportare gli esiti dell'esame è la Japan Gymnastics Association che ha dato l'annuncio dopo i controlli avvenuti con la risonanza magnetica.

Hatakeda, che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo, è stata portata in ospedale dove, dopo i controlli, i medici le hanno diagnosticato danni al midollo spinale centrale e alle vertebre cervicali. La 21enne si era qualificata per la finale all-around dei campionati del mondo di giovedì piazzandosi al quarto posto durante la competizione a Kitakyushu, in Giappone. A quanto si è saputo, mentre era nel pieno dell'esercizio, in un passaggio dalla barra bassa a quella superiore, è caduta sbattendo il mento sul pavimento. Subito soccorsa, è stata portata in ospedale in ambulanza su una tavola spinale, dolorante ma cosciente.

La famiglia della Hatakeda è da sempre nel mondo della ginnastica. Sua madre Yukiko è la sua allenatrice, suo padre Yoshiaki è un ex ginnasta che, nel 1992, vinse la medaglia di bronzo per il Giappone alle Olimpiadi di Barcellona. Chiaki è la sorella minore della Hatakeda e anche lei è una ginnasta.